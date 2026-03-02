За кулисами жилищной аферы: как семейная пара заработала миллионы на чужой надежде

В Семее полиция расследует факт крупного мошенничества, связанного с обещанием незаконного получения жилья от государства, сообщает Zakon.kz.

36-летняя жительница города обратилась в полицию с заявлением о том, что в августе 2025 года перевела 5 миллионов тенге на банковский счет 56-летней женщины и ее 59-летнего супруга. Супружеская пара уверяла потерпевшую, что сможет "решить вопрос" и помочь приобрести квартиру без соблюдения очередности, якобы по государственной программе. Однако обещанное так и не было выполнено, а перечисленные денежные средства заявительнице не возвращены.

По факту мошенничества в крупном размере, совершенного группой лиц, начато досудебное расследование. Подозреваемые дали обязательство о явке.

Полиция в очередной раз напоминает, что любые предложения "решить вопрос" с государственным жильем, социальными выплатами или льготами вне закона – это прямой путь к уголовной ответственности. Не доверяйте посредникам и проверяйте информацию только в официальных источниках.

