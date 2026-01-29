Житель Астаны обещал поступление в университет без экзаменов

Сотрудники полиции Астаны раскрыли очередной факт мошенничества, связанный с незаконными обещаниями содействия при поступлении в высшее учебное заведение, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 29 января в полиции, в ходе расследования установлено, что подозреваемый, представляясь высокопоставленным знакомым, вошел в доверие к потерпевшему и пообещал обеспечить зачисление в университет без прохождения вступительных экзаменов. Поверив этим обещаниям, потерпевший перевел на банковский счет злоумышленника 480 тысяч тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В настоящее время в отношении него проводится досудебное расследование.

В управлении полиции Астаны призвали граждан быть бдительными и не доверять неофициальным предложениям, связанным с поступлением в учебные заведения, а также не передавать денежные средства незнакомым лицам. Правоохранительные органы напоминают, что зачисление возможно только через официальные процедуры. О случаях мошенничества следует незамедлительно сообщать по номеру 102.

