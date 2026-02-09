Казахстанская пенсионерка "заработала 20 млн долларов", но их "заморозил "Банк Лондона"

Сотрудники полиции города Косшы Акмолинской области расследуют факт крупного инвестиционного мошенничества, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) региона, жертвой стала пенсионерка из Петропавловска, которая в феврале 2025 года поверила рекламе в интернете, обещающей быстрое обогащение за счет вложений в инвестиционный проект.

"Следуя инструкциям неизвестных лиц, женщина перевела на указанные ими счета более 10 млн тенге. В течение нескольких месяцев мошенники поддерживали с ней постоянную связь, убеждая в успешности инвестиций. Потерпевшей демонстрировали скриншоты из якобы ее личного кабинета, где "доход вырос до 20 млн долларов США". Однако для вывода средств злоумышленники каждый раз выдвигали новые условия – требовали дополнительные переводы под предлогом оплаты комиссий, налогов и активации счетов. Когда женщина попыталась связаться со службой безопасности платформы, ей сообщили, что операция якобы была заморожена "Банком Лондона", – сообщили в полиции.

Лишь после этого пенсионерка поняла, что стала жертвой мошеннической схемы. В правоохранительные органы она обратилась только спустя год, предоставив переписку и скриншоты, подтверждающие факт обмана.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются причастные лица и пути движения денежных средств.

Полицейские в очередной раз призывают граждан проявлять бдительность, не доверять сомнительной рекламе в интернете и не переводить деньги на неизвестные счета, какими бы убедительными ни казались обещания высокой прибыли.

