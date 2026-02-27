#Референдум-2026
События

Мошенница провернула жилищную аферу и заработала 20 млн тенге в Семее

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 23:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Полиция города Семей задержала 56-летнюю местную жительницу по подозрению в серии крупных мошенничеств с недвижимостью. Об этом 27 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Абай,передает Zakon.kz.

По версии следствия, женщина предлагала гражданам содействие в "ускоренном" приобретении жилья, получая от них внушительные суммы на банковские счета. На данный момент установлено несколько эпизодов преступной деятельности.

Среди пострадавших – жительница села Урджар, перечислившая подозреваемой 8,5 млн тенге, а также две жительницы Семея, лишившиеся 3,25 млн и 9 млн тенге соответственно. Общий материальный ущерб превысил 20 миллионов тенге.


"По всем эпизодам подозреваемая дала признательные показания, при этом похищенные денежные средства ею были потрачены и не изъяты. Ее действия квалифицированы по статье за мошенничество в крупном размере". Пресс-служба ДП области Абай

Сейчас полиция проверяет причастность женщины к другим аналогичным преступлениям. Правоохранители напоминают: любые предложения "решить вопрос" в обход закона при покупке недвижимости часто оказываются ловушкой злоумышленников.

Ранее сообщалось, что мошенники удаленно оформили на казахстанку кредит на 5 млн тенге с ее же телефона.

Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
