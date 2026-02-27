Мошенница провернула жилищную аферу и заработала 20 млн тенге в Семее

Полиция города Семей задержала 56-летнюю местную жительницу по подозрению в серии крупных мошенничеств с недвижимостью. Об этом 27 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Абай,передает Zakon.kz.

По версии следствия, женщина предлагала гражданам содействие в "ускоренном" приобретении жилья, получая от них внушительные суммы на банковские счета. На данный момент установлено несколько эпизодов преступной деятельности.

Среди пострадавших – жительница села Урджар, перечислившая подозреваемой 8,5 млн тенге, а также две жительницы Семея, лишившиеся 3,25 млн и 9 млн тенге соответственно. Общий материальный ущерб превысил 20 миллионов тенге.





"По всем эпизодам подозреваемая дала признательные показания, при этом похищенные денежные средства ею были потрачены и не изъяты. Ее действия квалифицированы по статье за мошенничество в крупном размере". Пресс-служба ДП области Абай

Сейчас полиция проверяет причастность женщины к другим аналогичным преступлениям. Правоохранители напоминают: любые предложения "решить вопрос" в обход закона при покупке недвижимости часто оказываются ловушкой злоумышленников.

