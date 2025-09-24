#АЭС в Казахстане
Мир

Отец Илона Маска обвинялся в сексуализированном насилии над своими детьми

Эррол Маск обвинялся в насилии над детьми, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 08:44 Фото: Х/errol_musk
Бизнесмена Эррола Маска неоднократно обвиняли в сексуализированном насилии в отношении его родных и приемных детей, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документы полиции, судебные протоколы и другие источники. Эррол Маск был женат трижды, у него девять родных и усыновленных детей.

"Впервые бизнесмена обвинили в сексуализированном насилии в 1983 году, когда его четырехлетняя падчерица рассказала, что он приставал к двум своим родным дочерям и пасынку. Позже она же заявила, что родила ребенка от отчима, когда ей было 20 лет", – говорится в публикации.

Последнее обвинение относится к 2023 году, когда пятилетний сын Маска рассказал родственникам и соцработникам, что отец трогал его за ягодицы. По данным издания, полиция три раза начинала расследование против бизнесмена. Два дела были закрыты, итоги третьего неизвестны.

Отмечается, что некоторые члены семьи Масков обращались за помощью к Илону – старшему сыну Эррола Маска. Миллиардер якобы финансово помогал своим братьям и сестрам, чтобы они находились как можно дальше от отца.

По данным газеты, именно из-за этих обвинений Илон Маск не общается со своим отцом. В 2017 году во время интервью для Rolling Stone миллиардер заявил, что Эррол совершил "практически все зло, какое только можно себе представить".

Тем временем Дания согласилась выплатить компенсации женщинам, которых в 1960-1970-е годы принудительно подвергали установке внутриматочных спиралей в Гренландии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
