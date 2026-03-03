#Референдум-2026
Происшествия

Крупный пожар в ТРЦ Семея: посетители с детьми покидали здание без верхней одежды

В Семее по улице Шугаева произошло крупное возгорание в развлекательном центре, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 20:46 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Семее 3 марта 2026 года по улице Шугаева произошло крупное возгорание в развлекательном центре. Инцидент прокомментировали в пресс-службе МЧС РК, передает Zakon.kz.

В социальных сетях распространяются кадры с места происшествия: на видео заметно, как в условиях зимних морозов посетители, включая детей, вынуждены экстренно покидать здание без верхней одежды.

В МЧС РК сообщили, что к моменту прибытия первых подразделений здание было охвачено открытым огнем. Пожар принял развившуюся форму, что привело к частичному обрушению кровли.

По предварительным данным администрации, люди успели эвакуироваться из ТРЦ самостоятельно.

"Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. По периметру объекта поданы водяные стволы, в том числе с использованием высотной техники. На месте пожара создан оперативный штаб пожаротушения. Обеспечена бесперебойная подача воды", – сообщили в МЧС РК.

Противопожарная служба работает по повышенному рангу. Информация о пострадавших на 112 не поступала. Тушение пожара продолжается.

26 февраля 2026 года в Щучинске произошел взрыв в кафе, погибли семь человек.

