Происшествия

Жену и тещу задержали за убийство мужа в Талгаре

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 15:32 Фото: pxhere
Семейная драма разыгралась в семье в городе Талгаре Алматинской области – погиб отец семейства, подозреваемые – его жена и теща, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Instagram рассказал адвокат Асылбек Абдраимов. По словам адвоката, женщина продала лошадей без ведома мужа, он подал заявление в полицию. После чего и произошло преступление. Мужчине нанесено порядка 30 ножевых ранений.

"Ни одна лошадь, ни одно животное, никакие деньги не стоят отношений с близким человеком, тем более не стоят человеческой жизни. Любая вещь, любой спор, любая обида меркнут перед тем, что уже невозможно вернуть. Недавно произошло трагическое событие: две женщины, жена и теща, подозреваются в убийстве мужчины. Один конфликт, одна вспышка гнева, и разрушены сразу несколько судеб...", – написал он.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области сообщили, что по факту убийства, совершенного группой лиц на почве семейно-бытового конфликта, возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – говорится в комментарии.

В Атырауской области ранее суд вынес решение по делу о жестоком убийстве пожилой женщины, которой невестка нанесла пять ножевых ранений.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
