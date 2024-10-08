Убийство несовершеннолетнего в Талгаре: почему задержаны не все фигуранты
Он напомнил, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
"Все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Ход расследования находится на особом контроле министра внутренних дел и по его указанию работает специальная СОГ (следственно-оперативная группа. – Прим. ред.). В настоящее время изучаются все собранные доказательства, в том числе записи с камер видеонаблюдения. На текущий момент установлена причастность к совершению преступления семерых лиц", – заявил Шалкаров.
Что касается других участников тех событий, то он отметил, что "по доводам потерпевшей стороны касательно остальных лиц в рамках расследования проводится проверка".
"По каждому из них будет дана правовая оценка. Законных представителей погибшего подростка осведомляют о ходе расследования. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – резюмировал Серик Шалкаров.
Отметим, родные погибшего утверждают, что в ту ночь нападавших было 13 человек, в том числе две женщины.
В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.
Позже полиция показала кадры задержания участников разборки.
7 октября 2024 года министр внутренних дел РК сообщил, что взял расследование этого дела на личный контроль. 8 октября прокуратура Алматинской области сделала заявление по этому делу.