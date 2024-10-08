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Законодательство РК

Убийство несовершеннолетнего в Талгаре: почему задержаны не все фигуранты

Убийство несовершеннолетнего в Талгаре, почему задержаны не все участники, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 17:36 Фото: ДП Алматинской области
Исполняющий обязанности начальника ДП Алматинской области Серик Шалкаров 8 октября сделал заявление относительно хода расследования убийства 16-летнего парня в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

"Все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Ход расследования находится на особом контроле министра внутренних дел и по его указанию работает специальная СОГ (следственно-оперативная группа. – Прим. ред.). В настоящее время изучаются все собранные доказательства, в том числе записи с камер видеонаблюдения. На текущий момент установлена причастность к совершению преступления семерых лиц", – заявил Шалкаров.

Что касается других участников тех событий, то он отметил, что "по доводам потерпевшей стороны касательно остальных лиц в рамках расследования проводится проверка".

"По каждому из них будет дана правовая оценка. Законных представителей погибшего подростка осведомляют о ходе расследования. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – резюмировал Серик Шалкаров.

Отметим, родные погибшего утверждают, что в ту ночь нападавших было 13 человек, в том числе две женщины.

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Позже полиция показала кадры задержания участников разборки.

7 октября 2024 года министр внутренних дел РК сообщил, что взял расследование этого дела на личный контроль. 8 октября прокуратура Алматинской области сделала заявление по этому делу.

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