Происшествия

На волосок от потери миллиона: как павлодарскую бабушку спасла полиция

Сауле Сакиянова удержала пенсионерку от перевода денег мошенникам, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 19:00 Фото: polisia.kz
В Павлодаре сотруднице полиции Сауле Сакияновой удалось удержать пожилую женщину от перевода 1,5 млн тенге мошенникам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МВД РК, действия бабушки показались ей подозрительными. Заподозрив мошенническую схему, страж порядка попыталась объяснить пенсионерке, что ее вводят в заблуждение.

Несмотря на то, что из-за психологического давления злоумышленников пенсионерка не сразу пошла на контакт, Сауле настойчиво сопровождала ее, не позволяя завершить перевод денег, и сразу же сообщила о случившемся на канал "102".

Позже правоохранители выяснили, что неизвестные позвонили пенсионерке и пытались завладеть ее деньгами через терминал. Женщине описали распространенные схемы мошенничества. Благодаря бдительности техника управления информатизации и связи Южного отдела полиции Сауле Сакияновой пожилая женщина не потеряла свои деньги.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, как мошенники используют дипфейки для обмана граждан.

Елена Беляева
Елена Беляева
