Происшествия

Трагедия в Шымкенте: в одном подъезде погибли сразу четыре человека

в Шымкенте в одном подъезде погибли сразу четыре человека, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 22:11 Фото: Zakon.kz
В микрорайоне Студенческий городок в Шымкенте, по предварительной версии, произошло массовое отравление газом. В трех квартирах одного подъезда погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Соседи рассказали КТК, что в одной из квартир были найдены тела 31-летней женщины и 16-летней девушки. В другой квартире на втором этаже без признаков жизни нашли 23-летнего парня. А в съемной квартире на третьем этаже скончалась студентка.

Уточняется, что тело 20-летней девушки хозяйка жилья обнаружила прямо в ванной. По словам соседей, они уже жаловались на запах газа. Однако пока официальных комментариев от газовиков нет.

В полиции возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, повлекших смерть человека.

"Первой девушку нашли, примерно около 12 часов. Хозяйка квартиры пришла и увидела, что дверь в ванную заперта. Она открыла, а там квартирантка умерла прямо во время купания. После этого вызвали участкового. Людей всех стали выводить на улицу. Приехали спасатели, стали вскрывать другие двери и нашли еще тела". Ислам Файзуллаев

Ранее сообщалось, что мать и двое ее несовершеннолетних детей отравились в собственном доме угарным газом в Кокшетау.

