Жительница Шымкента погибла в своем доме из-за неисправной печи

27 февраля в Абайском районе Шымкента, в частном жилом доме в микрорайоне Игилик погибла женщина и еще три человека госпитализированы. По предварительной версии, причиной стала неисправность отопительной печи на природном газе, сообщает Zakon.kz.

Известно, что погибшая была хозяйкой дома.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, на место происшествия были задействованы два человека личного состава ДЧС и одна техника, а также три сотрудника и одна техника АО "Интергаз".



Спасатели предупреждают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

Схожая ситуации произошла в ВКО. Двое мужчин и женщина из Уланского района оказались в больнице из-за неочищенного дымохода печи.