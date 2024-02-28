Жительница Шымкента погибла в своем доме из-за неисправной печи
Фото: Zakon.kz
27 февраля в Абайском районе Шымкента, в частном жилом доме в микрорайоне Игилик погибла женщина и еще три человека госпитализированы. По предварительной версии, причиной стала неисправность отопительной печи на природном газе, сообщает Zakon.kz.
Известно, что погибшая была хозяйкой дома.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, на место происшествия были задействованы два человека личного состава ДЧС и одна техника, а также три сотрудника и одна техника АО "Интергаз".
Спасатели предупреждают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
Схожая ситуации произошла в ВКО. Двое мужчин и женщина из Уланского района оказались в больнице из-за неочищенного дымохода печи.
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