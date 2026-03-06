10 человек эвакуировали при пожаре близ Уральска

В Западно-Казахстанской области эвакуировали 10 человек из-за пожара в жилом доме. Горела одна из квартир, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в поселке Зачаганск. Очаг возгорания находился на кухне квартиры, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома, рассказали в ДЧС ЗКО 6 марта 2026 года.

Запах дыма почувствовали соседи. Они и вызвали пожарных. Прибывшие на место огнеборцы оперативно приступили к тушению и одновременно спасали жильцов. С верхних этажей с помощью автолестницы спустили пять человек, трое из них – дети.

Пожар ликвидировали на малой площади. Обошлось без жертв, медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее произошел крупный пожар в ТРЦ Семея.