Происшествия

10 человек эвакуировали при пожаре близ Уральска

Фото: пресс-служба МЧС РК
В Западно-Казахстанской области эвакуировали 10 человек из-за пожара в жилом доме. Горела одна из квартир, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в поселке Зачаганск. Очаг возгорания находился на кухне квартиры, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома, рассказали в ДЧС ЗКО 6 марта 2026 года.

Запах дыма почувствовали соседи. Они и вызвали пожарных. Прибывшие на место огнеборцы оперативно приступили к тушению и одновременно спасали жильцов. С верхних этажей с помощью автолестницы спустили пять человек, трое из них – дети.

Пожар ликвидировали на малой площади. Обошлось без жертв, медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее произошел крупный пожар в ТРЦ Семея.

Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
10 человек эвакуировали при пожаре в Сатпаеве
17:25, 01 февраля 2026
10 человек эвакуировали при пожаре в Сатпаеве
Почти 50 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Алматы
22:00, 19 июня 2024
Почти 50 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Алматы
14 человек эвакуировали при пожаре в Караганде
11:20, 14 января 2024
14 человек эвакуировали при пожаре в Караганде
Абиба Абужакынова победила и сразу вышла в четвертьфинал элитного турнира
16:52, Сегодня
Абиба Абужакынова победила и сразу вышла в четвертьфинал элитного турнира
Гусман Кыргызбаев вырвал победу на последней секунде и вышел в 1/4 финала Grand Prix
16:46, Сегодня
Гусман Кыргызбаев вырвал победу на последней секунде и вышел в 1/4 финала Grand Prix
Звёзды казахстанской гимнастики вышли в финал этапа Кубка мира
16:33, Сегодня
Звёзды казахстанской гимнастики вышли в финал этапа Кубка мира
Как выступили казахстанские дзюдоистки на престижном турнире в Австрии
16:31, Сегодня
Как выступили казахстанские дзюдоистки на престижном турнире в Австрии
