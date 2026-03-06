Украденный скот трижды перепродали в ЗКО
Необычную кражу раскрыли в Западно-Казахстанской области. Там украли семь голов крупного рогатого скота, а потом их трижды перепродали, сообщает Zakon.kz.
Сегодня выяснились детали забавной кражи. Подозреваемые похитили скот и реализовали его в живом виде. Покупатель перепродал животных скупщику, который продал их для последующей реализации. Об этом рассказали в пресс-службе МВД 6 марта 2026 года.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих односельчан потерпевшего, подозреваемых в причастности к преступлению.
По факту кражи уже начато досудебное расследование. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания.
