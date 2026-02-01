10 человек эвакуировали при пожаре в Сатпаеве
Фото: МЧС РК
1 февраля 2026 года в Сатпаеве в многоквартирном жилом доме эвакуировали 10 человек из-за возникшего пожара, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС, пожар произошел в магазине, пристроенном к одной из пятиэтажек, расположенных по улице Мангилик Ел.
Спасателями в ходе тушения пожара по лестничному маршу эвакуированы 10 жителей, в том числе трое детей.
Пожар ликвидирован на площади 70 кв. м. Пострадавших нет, отчитались в МЧС.
Министерство напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
Также сегодня второй раз за сутки загорелся строящийся мост в Павлодаре.
