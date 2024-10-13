Более четырех тысяч животных сдали на убой из-за бруцеллеза в ЗКО

Более четырех тысяч голов крупного рогатого скота сдали на убой из-за бруцеллеза в Западно-Казахстанской области. При этом в регионе за последние семь лет наблюдается снижение уровня этого заболевания, сообщает Zakon.kz.

В управлении ветеринарии ЗКО изданию "Мой город" пояснили, что два раза в год сельскохозяйственные животные в возрасте от 12 месяцев проходят обследование на бруцеллез.

С начала 2024 года проверили 666,8 тысяч голов КРС, из которых 4 942 оказались заражены. Среди мелкого рогатого скота исследовали 1 124,2 тысячи голов, и 1 203 из них дали положительный результат.

"За последние семь лет наблюдается снижение уровня заболеваемости. В 2021 году бруцеллезом было заражено 6 490 голов крупного рогатого скота, в 2022 году – 5 045, а в 2023 – 4 141. Больных животных отправляют на убой в шесть специализированных организаций области. На сегодняшний день на санитарный убой сдано 4 316 голов крупного рогатого скота и 991 голова мелкого рогатого скота, зараженных бруцеллезом", – рассказали в управлении.

В ведомстве отметили, что за мясные продукты, полученные от 329 голов мелкого рогатого скота, пораженных бруцеллезом, выплатили 5 498,3 тысяч тенге компенсации.

Ранее в правительстве рассмотрели строительство молочно-товарных ферм по опыту Северо-Казахстанской области. Подобные проекты сейчас реализуют в десяти регионах страны.