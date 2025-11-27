Поиски пропавшей павлодарки затянулись на 10 дней

10 дней павлодарские спасатели ищут пропавшую на берегу Иртыша 49-летнюю женщину, сообщает Zakon.kz.

17 ноября горожанка вышла из дома и не вернулась, передает "Astana TV". О пропаже в полицию сообщила сестра женщины.

Во время поисков полицейские обнаружили женскую куртку на берегу Иртыша, которую родственница опознала. Спасатели и полиция приняли решение исследовать акваторию, но пока, увы, результатов нет. Поиски продолжаются. Привлечены водолазы, операторы дронов и волонтеры.

Со слов начальника центра планирования и оперативного управления ДЧС Павлодарской области:

пешие поисковые группы прошли более 52 км;

по воде обследовали более 170 км;

водолазами выполнены восемь погружений.

Полицейские Талдыкоргана смогли предотвратить трагедию, когда несовершеннолетний в темное время суток стоял на мосту и рисковал упасть.