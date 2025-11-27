#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Происшествия

Поиски пропавшей павлодарки затянулись на 10 дней

Водолаз, водолазы, спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 08:52 Фото: Zakon.kz
10 дней павлодарские спасатели ищут пропавшую на берегу Иртыша 49-летнюю женщину, сообщает Zakon.kz.

17 ноября горожанка вышла из дома и не вернулась, передает "Astana TV". О пропаже в полицию сообщила сестра женщины.

Во время поисков полицейские обнаружили женскую куртку на берегу Иртыша, которую родственница опознала. Спасатели и полиция приняли решение исследовать акваторию, но пока, увы, результатов нет. Поиски продолжаются. Привлечены водолазы, операторы дронов и волонтеры.

Со слов начальника центра планирования и оперативного управления ДЧС Павлодарской области:

  • пешие поисковые группы прошли более 52 км;
  • по воде обследовали более 170 км;
  • водолазами выполнены восемь погружений.

Полицейские Талдыкоргана смогли предотвратить трагедию, когда несовершеннолетний в темное время суток стоял на мосту и рисковал упасть.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Алматы глава благотворительного фонда отправила ребенка просить деньги на рынке
09:27, Сегодня
В Алматы глава благотворительного фонда отправила ребенка просить деньги на рынке
Таинственное исчезновение на Иртыше: в Павлодаре второй день ищут пропавшую женщину
19:46, 20 ноября 2025
Таинственное исчезновение на Иртыше: в Павлодаре второй день ищут пропавшую женщину
В Экибастузе пропала 7-летняя девочка
13:09, 18 ноября 2023
В Экибастузе пропала 7-летняя девочка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: