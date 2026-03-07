Алматинку наказали за распространение фейковой информации в соцсетях
Фото: Zakon.kz
В Алматы во время мониторинга полицейские выявили публикацию о якобы раздаче заранее заполненных бюллетеней для голосования, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в пресс-службе ДП города.
"Проверка установила, что распространяемые материалы не являются официальными бюллетенями и не имеют отношения к процедуре голосования. Они представляют собой раздаточные материалы – памятки и информационные брошюры. Автор публикации признала, что распространила недостоверную информацию. Она привлечена к административной ответственности. Публикация удалена", – говорится в сообщении.
В полиции напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
Ранее сообщалось, как мошенники используют дипфейки для обмана граждан.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript