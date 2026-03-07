Алматинку наказали за распространение фейковой информации в соцсетях

Фото: Zakon.kz

В Алматы во время мониторинга полицейские выявили публикацию о якобы раздаче заранее заполненных бюллетеней для голосования, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе ДП города. "Проверка установила, что распространяемые материалы не являются официальными бюллетенями и не имеют отношения к процедуре голосования. Они представляют собой раздаточные материалы – памятки и информационные брошюры. Автор публикации признала, что распространила недостоверную информацию. Она привлечена к административной ответственности. Публикация удалена", – говорится в сообщении. В полиции напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. Ранее сообщалось, как мошенники используют дипфейки для обмана граждан.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: