#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Происшествия

Алматинку наказали за распространение фейковой информации в соцсетях

алматинку наказали за распространение фейковой информации в соцсетях, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 20:07 Фото: Zakon.kz
В Алматы во время мониторинга полицейские выявили публикацию о якобы раздаче заранее заполненных бюллетеней для голосования, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе ДП города.

"Проверка установила, что распространяемые материалы не являются официальными бюллетенями и не имеют отношения к процедуре голосования. Они представляют собой раздаточные материалы – памятки и информационные брошюры. Автор публикации признала, что распространила недостоверную информацию. Она привлечена к административной ответственности. Публикация удалена", – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

Ранее сообщалось, как мошенники используют дипфейки для обмана граждан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Больше десятка казахстанцев пострадали из-за фейковых объявлений об аренде жилья в Алматы
12:00, 14 июня 2025
Больше десятка казахстанцев пострадали из-за фейковых объявлений об аренде жилья в Алматы
В Алматы наказали автора ежедневных розыгрышей дома и денег в соцсетях
18:52, 19 сентября 2025
В Алматы наказали автора ежедневных розыгрышей дома и денег в соцсетях
Полиция наказала алматинку, возмутившую казахстанцев
10:20, 25 апреля 2025
Полиция наказала алматинку, возмутившую казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Противостояние Узбекистаном: молодые звезды казахского бокса узнали соперников на топ-турнире
20:28, Сегодня
Противостояние Узбекистаном: молодые звезды казахского бокса узнали соперников на топ-турнире
Казахстанец победил американца на турнире Даны Уайта в США
20:03, Сегодня
Казахстанец победил американца на турнире Даны Уайта в США
"Барыс" прервал серию из пяти поражений, победив "Шанхайских Драконов" в Китае
19:25, Сегодня
"Барыс" прервал серию из пяти поражений, победив "Шанхайских Драконов" в Китае
Луиш Нани стал одним из авторов сенсации в первом туре КПЛ-2026
19:14, Сегодня
Луиш Нани стал одним из авторов сенсации в первом туре КПЛ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: