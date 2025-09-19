В Алматы наказали автора ежедневных розыгрышей дома и денег в соцсетях

Департамент экономических расследований по Алматы выявил факт незаконной лотерейной деятельности в социальной сети Instagram на странице Justking31, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта.

По данным следствия, владелец аккаунта ежедневно проводил розыгрыши двухэтажного дома в Алматы, а также денежных средств и смартфонов. Для участия пользователи должны были оплатить 29 990 тенге за "обучающие курсы" компании ТОО "Oilan Lab". Победители определялись с помощью оборудования "Поле чудес", что, как подчеркнули в департаменте, содержало элемент случайности.

В отношении организатора составили протокол по части 6 статьи 445-1 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства о лотереях и лотерейной деятельности").

Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей МТС РК рассмотрел административное дело и назначил штраф в размере 300 месячных расчетных показателей (около 1,1 млн тенге). Владелец аккаунта признал вину и оплатил взыскание в полном объеме.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий столичных блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

15 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны начали рассматривать дело в отношении Эльмиры Толегеновой, жены блогера Ерболата Жанабылова, по факту проведения незаконной лотереи.

Во время рассмотрения дела блогер-миллионник озвучила свою позицию. Также прозвучала сторона обвинения. Они считают, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.