Полиция наказала алматинку, возмутившую казахстанцев
Фото: Zakon.kz
К ответственности привлекли в Алматы водителя, которая не пропустила скорую помощь с человеком без сознания в салоне, сообщает Zakon.kz.
Видео появилось в соцсетях 24 апреля 2025 года.
"В Алматы зафиксирован вопиющий случай: водитель автомобиля Toyota Camry не уступила дорогу карете скорой помощи, в которой находился пациент без сознания. Медицинская бригада экстренно выезжала с территории роддома №3, направляясь в реанимацию. На перекрестке улиц Яссауи и Трудовая дорогу им перегородила легковушка. Водитель проигнорировала включенные спецсигналы и не уступила дорогу. Инцидент был зафиксирован на видео фельдшером скорой помощи прямо из салона во время движения. Медики подчеркивают: в подобных случаях счет идет на секунды. Пропустить скорую – значит дать шанс человеку выжить", – указано в описании к видео.
Казахстанцы в комментариях выразили гнев в адрес водителя легковушки:
- Нужно наказывать, а если умышленно притормаживала, то вплоть до лишения водительских прав.
- Лишение прав!!!! Она человека жизни могла лишить, так что лишение прав это еще по божески!!!!
- Статью как за покушение или убийство.
- Штраф на 500 000 тыс., как минимум!!! И запрет на вождение три месяца.
- Надо наказать ее хорошенько, вплоть до лишения прав. А вдруг в этой скорой помощи ее родственник был бы.
В Департаменте полиции Алматы отреагировали на этот случай.
"Водитель привлечена к ответственности за непропуск машины скорой помощи. Инцидент произошел около 15:30 на пересечении улиц Трудовая и Ашимова. Водитель автомобиля Toyota проигнорировала требование уступить дорогу карете скорой помощи, двигавшейся с включенными проблесковыми маячками. Сотрудники местной полицейской службы оперативно зафиксировали нарушение. В отношении автоледи составлен протокол, с ней проведена профилактическая беседа и разъяснена важность соблюдения ПДД, особенно в ситуациях, когда на кону человеческая жизнь", – сообщили в полиции.
По какой статье составлен протокол, не уточняется. Но отметим, что с 13 марта 2025 года в Казахстане изменились размеры штрафов за нарушения ПДД. И теперь водителей, не уступивших дорогу полиции, скорой помощи и прочим машинам с сиреной и мигалками (проблесковыми маячками), наказывают увеличенным до 20 МРП штрафом. При повторном нарушении – 40 МРП (вместо прежних 7 и 15 МРП).
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