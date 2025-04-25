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Общество

Полиция наказала алматинку, возмутившую казахстанцев

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 10:20 Фото: Zakon.kz
К ответственности привлекли в Алматы водителя, которая не пропустила скорую помощь с человеком без сознания в салоне, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось в соцсетях 24 апреля 2025 года.

"В Алматы зафиксирован вопиющий случай: водитель автомобиля Toyota Camry не уступила дорогу карете скорой помощи, в которой находился пациент без сознания. Медицинская бригада экстренно выезжала с территории роддома №3, направляясь в реанимацию. На перекрестке улиц Яссауи и Трудовая дорогу им перегородила легковушка. Водитель проигнорировала включенные спецсигналы и не уступила дорогу. Инцидент был зафиксирован на видео фельдшером скорой помощи прямо из салона во время движения. Медики подчеркивают: в подобных случаях счет идет на секунды. Пропустить скорую – значит дать шанс человеку выжить", – указано в описании к видео.

Казахстанцы в комментариях выразили гнев в адрес водителя легковушки:

  • Нужно наказывать, а если умышленно притормаживала, то вплоть до лишения водительских прав.
  • Лишение прав!!!! Она человека жизни могла лишить, так что лишение прав это еще по божески!!!!
  • Статью как за покушение или убийство.
  • Штраф на 500 000 тыс., как минимум!!! И запрет на вождение три месяца.
  • Надо наказать ее хорошенько, вплоть до лишения прав. А вдруг в этой скорой помощи ее родственник был бы.

В Департаменте полиции Алматы отреагировали на этот случай.

"Водитель привлечена к ответственности за непропуск машины скорой помощи. Инцидент произошел около 15:30 на пересечении улиц Трудовая и Ашимова. Водитель автомобиля Toyota проигнорировала требование уступить дорогу карете скорой помощи, двигавшейся с включенными проблесковыми маячками. Сотрудники местной полицейской службы оперативно зафиксировали нарушение. В отношении автоледи составлен протокол, с ней проведена профилактическая беседа и разъяснена важность соблюдения ПДД, особенно в ситуациях, когда на кону человеческая жизнь", – сообщили в полиции.

По какой статье составлен протокол, не уточняется. Но отметим, что с 13 марта 2025 года в Казахстане изменились размеры штрафов за нарушения ПДД. И теперь водителей, не уступивших дорогу полиции, скорой помощи и прочим машинам с сиреной и мигалками (проблесковыми маячками), наказывают увеличенным до 20 МРП штрафом. При повторном нарушении – 40 МРП (вместо прежних 7 и 15 МРП).

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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