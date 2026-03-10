В Алматы пассажирский автобус протаранил грузовик: есть пострадавшие

В Алматы автобус с пассажирами протаранил припаркованный грузовик, сообщает Zakon.kz.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 9 марта в Алатауском районе, по ул. Хо Ши Мина, в районе пересечения с ул. Универсиадная.

Фото: Zakon.kz

По предварительной информации, автобус маршрута №109, двигаясь по ул. Хо Ши Мина в северном направлении, на полном ходу врезался в стоявшую у края проезжей части фуру DAF.

Фото: Zakon.kz

В результате сильного столкновения водитель автобуса серьезно не пострадал, его на месте осмотрели прибывшие медики. Пострадали пассажиры: пять человек госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП все обстоятельства выясняли сотрудники полиции и дознаватель.

Фото: Zakon.kz

В ночь на 10 марта в Алматы в серьезную аварию попал Mercedes-Benz G-Class.

