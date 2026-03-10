102 раза умудрился нарушить ПДД житель Костаная

В Костанае полицейские остановили водителя, который не оплатил 102 штрафа за нарушение правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

"Наша газета" пишет, что 4 марта в поселке Карабалык на посту "Рубеж" полицейскими остановлен автомобиль Lada Granta на иностранном учете. При проверке выяснилось, что за водителем числятся 102 неоплаченных штрафа за административные правонарушения.

"Транспортное средство водворили на специализированную стоянку для дальнейшего разбирательства", – отметил старший инспектор службы РПП ДП капитан полиции Данияр Асылхан.

Департамент полиции Костанайской области напоминает, что соблюдение правил дорожного движения и своевременная оплата штрафов является обязанностью каждого водителя.

