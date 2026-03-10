#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Общество

102 раза умудрился нарушить ПДД житель Костаная

102 раза умудрился нарушить ПДД костанаец, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 19:10 Фото: Zakon.kz
В Костанае полицейские остановили водителя, который не оплатил 102 штрафа за нарушение правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

"Наша газета" пишет, что 4 марта в поселке Карабалык на посту "Рубеж" полицейскими остановлен автомобиль Lada Granta на иностранном учете. При проверке выяснилось, что за водителем числятся 102 неоплаченных штрафа за административные правонарушения.

"Транспортное средство водворили на специализированную стоянку для дальнейшего разбирательства", – отметил старший инспектор службы РПП ДП капитан полиции Данияр Асылхан.

Департамент полиции Костанайской области напоминает, что соблюдение правил дорожного движения и своевременная оплата штрафов является обязанностью каждого водителя.

Водителям Алматы напомнили о важном изменении в фиксации нарушений ПДД. С 12 марта вступают в силу изменения в статье 31 Кодекса об административных правонарушениях, принятые в рамках Цифрового кодекса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Крыша обрушилась в аварийном доме Костаная
19:37, 10 марта 2026
Крыша обрушилась в аварийном доме Костаная
В Актобе задержали женщину, нарушившую ПДД 119 раз за месяц
19:16, 27 сентября 2024
В Актобе задержали женщину, нарушившую ПДД 119 раз за месяц
Житель Алматы нарушил ПДД на 4,5 млн тенге
17:22, 28 июля 2023
Житель Алматы нарушил ПДД на 4,5 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
04:20, 11 марта 2026
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:49, 11 марта 2026
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
03:18, 11 марта 2026
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
02:48, 11 марта 2026
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: