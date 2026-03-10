Казахстанцев предупредили о метелях и ураганном ветре в среду

В 17 областях Казахстана на 11 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере востоке Павлодарской области ожидаются снег, метель, туман. В Павлодаре ночью ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с, на севере, востоке области временами 30 м/с и более. В Кокшетау ночью ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Северо-Казахстанской области ожидается юго-западный ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, на западе, севере, юге области временами 30 м/с и более. В Петропавловске ожидается юго-западный ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более, днем ожидаются снег, метель.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный снег. Ночью на юге, в горных районах области, днем в горных районах области ожидаются снег, гололед, низовая метель. На западе, севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью ожидается гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный, ночью порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается временами туман. Ветер северо-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер юго-западный, ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

Ночью на севере, востоке области Улытау ожидаются небольшой снег, низовая метель. На севере, юге, в центре области туман. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20, на севере области временами 23-28 м/с. В Караганде ночью и утром ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе, севере Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, севере, востоке области снег, метель. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20, на севере, востоке области временами 23 м/с. В Актобе ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед, на севере, востоке, юге области сильный снег, днем на севере, востоке, юге области ожидаются снег, низовая метель. Ветер западный, северо-западный, ночью 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с, днем на востоке, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются снег, метель, гололед. Ветер западный, северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге области Абай ожидаются снег, метель, гололед, днем в центре области ожидаются снег, низовая метель. Ветер западный, северо-западный, ночью 15-20, на востоке, юге, в центре области порывы 23-28 м/с, днем на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Семее ночью ожидаются снег, метель, гололед. Ветер западный, северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер западный с переходом на южный, днем на севере области 15-20 м/с.

Утром и днем в Костанайской области ожидаются снег, метель. На западе, севере, юге области туман. В Костанае днем ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

Ночью в области Жетысу ожидаются снег, низовая метель, в горных районах области временами сильный снег. На юге, севере, в центре, в горных районах области туман, гололед. Ветер западный, на юге, востоке, в центре, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с. В Талдыкоргане 11 марта временами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, временами порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, в предгорных, горных районах Алматинской области временами ожидаются сильный снег, низовая метель. На севере, юге, в предгорных, горных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, на юге, востоке, в предгорных, горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Алматы 11 марта ночью временами ожидается сильный снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, порывы 15 м/с. В Конаеве временами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, порывы 15-20, временами 25 м/с. В горах Иле-Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ночью временами ожидается сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, туман, гололед, ночью в горных районах области сильный снег. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

