Житель Атырау избивал, резал ножом 19-летнюю девушку и снимал это на видео
В Атырау правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту жестокого нападения на 19-летнюю девушку. По предварительной информации, инцидент произошел утром 8 марта 2026 года, передает Zakon.kz.
Как сообщает издание "Ак Жайык", 11 марта 2026 года 21-летний местный житель города на протяжении нескольких часов избивал и ранил, резал девушку ножом, а также оскорблял ее. Сообщается, что происходящее он частично публиковал в stories и мессенджере telegram.
"Пострадавшая была доставлена в больницу с множественными ранениями на теле и ногах. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь, ее состояние уточняется", – отмечается в публикации.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по ст. 110 и по ст. 147 УК РК.
Ранее сообщалось, что подростки толпой жестоко избили несовершеннолетнюю девочку в Карагандинской области.
