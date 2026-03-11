#Референдум-2026
Происшествия

Житель Атырау избивал, резал ножом 19-летнюю девушку и снимал это на видео

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 20:40 Фото: pexels
В Атырау правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту жестокого нападения на 19-летнюю девушку. По предварительной информации, инцидент произошел утром 8 марта 2026 года, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание "Ак Жайык", 11 марта 2026 года 21-летний местный житель города на протяжении нескольких часов избивал и ранил, резал девушку ножом, а также оскорблял ее. Сообщается, что происходящее он частично публиковал в stories и мессенджере telegram.

"Пострадавшая была доставлена в больницу с множественными ранениями на теле и ногах. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь, ее состояние уточняется", – отмечается в публикации.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по ст. 110 и по ст. 147 УК РК.

Ранее сообщалось, что подростки толпой жестоко избили несовершеннолетнюю девочку в Карагандинской области.

