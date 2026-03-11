Новый скандал с особенным ребенком произошел в Казахстане

В актауском коррекционном центре Victory-A всплыли факты жестокого обращения с особенным мальчиком, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Седьмой канал", Раиса Мараткызы забила тревогу после того, как заметила гематомы на теле своего сына. Для четкого понимания ситуации она запросила записи с камер наблюдения в коррекционном центре Victory-A.

На кадрах все увидели, как тренер грубо обращается со своим подопечным. Судя по видео, все происходило на тренировке и вместо положенной реабилитации ребенок получил насилие над собой. Встревоженная родительница обратилась в правоохранительные органы и по данному инциденту завели уголовное дело.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Проверяются все доводы заявительницы, а также тщательно изучаются записи с камер видеонаблюдения. Проводится опрос всех сотрудников учреждения. Кроме того, в соответствующие уполномоченные органы – управления образования и здравоохранения – будет направлено представление для принятия необходимых мер в рамках их компетенции", – прокомментировала пресс-секретарь ДП Мангистауской области.

В начале марта в Алматы арестовали работника коррекционного центра, сотрудников которого ранее обвинили в издевательствах над особенными детьми.