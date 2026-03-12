#Референдум-2026
Происшествия

Беспредел в Таразе: семь школьниц жестоко избили девятиклассницу на улице

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие, насилие над несовершеннолетним, насилие над ребенком , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 11:41 Фото: freepik
Мама школьницы из Тараза выступила с обращением и попросила помощи. По ее словам, дочку избили, а виновные так и понесли наказания, к тому же, продолжила она, поступают угрозы от родственников подозреваемых, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка просит огласки беспределу. Согласно рассказу, ученицу девятого класса жестоко избили на улице семь девушек, применив кастет.

"Пострадавшая два дня находилась в реанимации, не могла ходить и передвигалась на инвалидной коляске", – говорится в описании к размещенной публикации в социальных сетях.

Корреспондент Zakon.kz обратился за пояснением ситуации в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Жамбылской области.

В полученном комментарии за 12 марта 2026 года сказано, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Все участники драки установлены и доставлены в полицию".Пресс-служба ДП Жамбылской области

В дополнительной части отмечено, что родителей школьниц привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей.

"Действия подростков рассмотрели на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по результатам которой их поставили на профилактический учет".Пресс-служба ДП Жамбылской области

Теперь проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

"По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", – заключили стражи порядка.

Еще в феврале мы рассказывали, что 13-летнюю девочку средь бела дня неизвестные пытались силой затащить в машину в Таразе. Подозреваемых позднее задержали. Кроме того, Нуркена Умарова, спасшего несовершеннолетнюю, наградили.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
