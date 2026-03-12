Беспредел в Таразе: семь школьниц жестоко избили девятиклассницу на улице
Казахстанка просит огласки беспределу. Согласно рассказу, ученицу девятого класса жестоко избили на улице семь девушек, применив кастет.
"Пострадавшая два дня находилась в реанимации, не могла ходить и передвигалась на инвалидной коляске", – говорится в описании к размещенной публикации в социальных сетях.
Корреспондент Zakon.kz обратился за пояснением ситуации в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Жамбылской области.
В полученном комментарии за 12 марта 2026 года сказано, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
"Все участники драки установлены и доставлены в полицию".Пресс-служба ДП Жамбылской области
В дополнительной части отмечено, что родителей школьниц привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей.
"Действия подростков рассмотрели на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по результатам которой их поставили на профилактический учет".Пресс-служба ДП Жамбылской области
Теперь проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
"По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", – заключили стражи порядка.
Еще в феврале мы рассказывали, что 13-летнюю девочку средь бела дня неизвестные пытались силой затащить в машину в Таразе. Подозреваемых позднее задержали. Кроме того, Нуркена Умарова, спасшего несовершеннолетнюю, наградили.