Беспредел в Таразе: семь школьниц жестоко избили девятиклассницу на улице

Мама школьницы из Тараза выступила с обращением и попросила помощи. По ее словам, дочку избили, а виновные так и понесли наказания, к тому же, продолжила она, поступают угрозы от родственников подозреваемых, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка просит огласки беспределу. Согласно рассказу, ученицу девятого класса жестоко избили на улице семь девушек, применив кастет.

"Пострадавшая два дня находилась в реанимации, не могла ходить и передвигалась на инвалидной коляске", – говорится в описании к размещенной публикации в социальных сетях.

Корреспондент Zakon.kz обратился за пояснением ситуации в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Жамбылской области.

В полученном комментарии за 12 марта 2026 года сказано, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Все участники драки установлены и доставлены в полицию". Пресс-служба ДП Жамбылской области

В дополнительной части отмечено, что родителей школьниц привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей.

"Действия подростков рассмотрели на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по результатам которой их поставили на профилактический учет". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Теперь проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

"По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", – заключили стражи порядка.

