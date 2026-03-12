Домашнюю плантацию каннабиса обнаружили у 20-летней казахстанки

В доме 20-летней жительницы Кокшетау полицейские обнаружили оборудованную фитолабораторию, в которой вместо обычных комнатных растений выращивались кусты каннабиса, сообщает Zakon.kz.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в квартире найдено специальное оборудование, предназначенное для культивирования растений в домашних условиях.

"Сотрудниками полиции изъяты специализированные боксы для выращивания, нагревательные лампы, термометры, увлажнители воздуха, удобрения и иные приспособления, обеспечивающие функционирование фитолаборатории. В указанном помещении также обнаружены кусты каннабиса", – рассказали в полиции.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование. Правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняется цель выращивания наркосодержащих растений – для личного употребления либо возможного сбыта.

В полиции напоминают, что незаконное культивирование, хранение и распространение наркотических средств являются уголовно наказуемыми деяниями.

