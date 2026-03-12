#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Происшествия

Домашнюю плантацию каннабиса обнаружили у 20-летней казахстанки

домашняя плантация каннабиса, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 18:20 Фото: polisia.kz
В доме 20-летней жительницы Кокшетау полицейские обнаружили оборудованную фитолабораторию, в которой вместо обычных комнатных растений выращивались кусты каннабиса, сообщает Zakon.kz.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в квартире найдено специальное оборудование, предназначенное для культивирования растений в домашних условиях.

"Сотрудниками полиции изъяты специализированные боксы для выращивания, нагревательные лампы, термометры, увлажнители воздуха, удобрения и иные приспособления, обеспечивающие функционирование фитолаборатории. В указанном помещении также обнаружены кусты каннабиса", – рассказали в полиции.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование. Правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняется цель выращивания наркосодержащих растений – для личного употребления либо возможного сбыта.

В полиции напоминают, что незаконное культивирование, хранение и распространение наркотических средств являются уголовно наказуемыми деяниями.

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в поставках наркотиков в крупнейшие города Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
27 кустов каннабиса изъяли у жителя Жетысуской области
18:34, 03 июля 2023
27 кустов каннабиса изъяли у жителя Жетысуской области
Житель Атырау организовал дома подпольную нарколабораторию
19:28, 16 июля 2025
Житель Атырау организовал дома подпольную нарколабораторию
Сельчанин выращивал коноплю в огороде в Акмолинской области
09:06, 15 июня 2025
Сельчанин выращивал коноплю в огороде в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккеист сборной Казахстана ассистом помог победить в европейской лиге
00:10, 13 марта 2026
Хоккеист сборной Казахстана ассистом помог победить в европейской лиге
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
23:42, 12 марта 2026
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
23:29, 12 марта 2026
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
23:15, 12 марта 2026
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: