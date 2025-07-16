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Происшествия

Житель Атырау организовал дома подпольную нарколабораторию

наркотики, полиция, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 19:28 Фото: Polisia.kz.
Сотрудники полиции Атырау пресекли деятельность фитолаборатории, где выращивались наркосодержащие растения. Задержан 52-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

При осмотре дома подозреваемого полицейские обнаружили фитолабораторию. В ней находился 21 куст конопли общей массой 5 кг.

"Все растения изъяты в качестве вещественных доказательств. По факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества, начато досудебное расследование. Прочие сведения в интересах следствия не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК", – сообщает пресс-служба ДП города Атырауской области.

Ранее начальник Департамента информатизации и связи МВД РК Сергей Варго рассказал о планах использовать дроны в борьбе с наркопреступностью.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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