Житель Атырау организовал дома подпольную нарколабораторию

Сотрудники полиции Атырау пресекли деятельность фитолаборатории, где выращивались наркосодержащие растения. Задержан 52-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

При осмотре дома подозреваемого полицейские обнаружили фитолабораторию. В ней находился 21 куст конопли общей массой 5 кг.

"Все растения изъяты в качестве вещественных доказательств. По факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества, начато досудебное расследование. Прочие сведения в интересах следствия не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК", – сообщает пресс-служба ДП города Атырауской области.

Ранее начальник Департамента информатизации и связи МВД РК Сергей Варго рассказал о планах использовать дроны в борьбе с наркопреступностью.