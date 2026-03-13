Полуобнаженный мужчина с ножом бегал по парку и пугал прохожих в Астане

Полуобнаженный молодой человек с ножом в руках 13 марта 2026 года напугал жителей Астаны. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции города, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал Almaty.tv, ранним утром неизвестный бегал по одному из столичных парков и вел себя агрессивно. Очевидцы сняли происходящее на видео и распространили в соцсетях. По их словам, раздетый по пояс парень будто кого-то преследовал и находился в неадекватном состоянии.

При этом, как утверждают свидетели, перед инцидентом он оставил свою машину прямо посреди дороги, а затем вернулся и уехал. Полицейские оперативно установили личность молодого человека.

"Правонарушитель установлен и доставлен в отдел полиции. Он помещен в комнату временного задержания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Вместе с тем в отношении него составлен административный материал по факту мелкого хулиганства. Материалы дела направлены в суд", – сообщила старший инспектор пресс-службы ДП Аружан Бектасова.

Ранее сообщалось, что житель Атырау избивал, резал ножом 19-летнюю девушку и снимал это на видео.