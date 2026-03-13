#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
491.29
562.92
6.1
Происшествия

Полуобнаженный мужчина с ножом бегал по парку и пугал прохожих в Астане

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 21:50
Полуобнаженный молодой человек с ножом в руках 13 марта 2026 года напугал жителей Астаны. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции города, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал Almaty.tv, ранним утром неизвестный бегал по одному из столичных парков и вел себя агрессивно. Очевидцы сняли происходящее на видео и распространили в соцсетях. По их словам, раздетый по пояс парень будто кого-то преследовал и находился в неадекватном состоянии.

При этом, как утверждают свидетели, перед инцидентом он оставил свою машину прямо посреди дороги, а затем вернулся и уехал. Полицейские оперативно установили личность молодого человека.

"Правонарушитель установлен и доставлен в отдел полиции. Он помещен в комнату временного задержания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Вместе с тем в отношении него составлен административный материал по факту мелкого хулиганства. Материалы дела направлены в суд", – сообщила старший инспектор пресс-службы ДП Аружан Бектасова.

Ранее сообщалось, что житель Атырау избивал, резал ножом 19-летнюю девушку и снимал это на видео.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: