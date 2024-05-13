В Алматы мужчина напал с ножом на водителя автобуса
Фото: pxhere
10 мая 2024 года в Алматы водитель автобуса получил ножевое ранение. В пресс-службе полиции города рассказали Zakon.kz детали инцидента. Также сказано, что подозреваемый задержан.
Согласно информации из социальных сетей, конфликт произошел на пересечении улиц Жандосова и Рыскулова в Наурызбайском районе в момент, когда водитель был занят ремонтом автобуса.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы на запрос корреспонденту 13 мая 2024 года уточнили, что по факту хулиганства с применением холодного оружия возбуждено уголовное дело.
"Подозреваемый задержан и арестован. По предварительным данным, между мужчинами произошел словесный конфликт, затем один из участников применил нож".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
В дополнении отмечено, что орудие преступления изъято.
"Другие обстоятельства устанавливаются".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
О другом нападении на водителя общественного транспорта стало известно 11 апреля 2024 года. Тогда в свое оправдание подозреваемый сказал, что в тот момент опаздывал на работу и поэтому попросил водителя поехать быстрее. В итоге из-за этого произошел конфликт.
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