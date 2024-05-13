В Алматы мужчина напал с ножом на водителя автобуса

10 мая 2024 года в Алматы водитель автобуса получил ножевое ранение. В пресс-службе полиции города рассказали Zakon.kz детали инцидента. Также сказано, что подозреваемый задержан.

Согласно информации из социальных сетей, конфликт произошел на пересечении улиц Жандосова и Рыскулова в Наурызбайском районе в момент, когда водитель был занят ремонтом автобуса.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы на запрос корреспонденту 13 мая 2024 года уточнили, что по факту хулиганства с применением холодного оружия возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и арестован. По предварительным данным, между мужчинами произошел словесный конфликт, затем один из участников применил нож". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

В дополнении отмечено, что орудие преступления изъято.

"Другие обстоятельства устанавливаются". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

О другом нападении на водителя общественного транспорта стало известно 11 апреля 2024 года. Тогда в свое оправдание подозреваемый сказал, что в тот момент опаздывал на работу и поэтому попросил водителя поехать быстрее. В итоге из-за этого произошел конфликт.