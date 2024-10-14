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Законодательство РК

На трассе в СКО вспыхнул грузовик

грозовой автомобиль загорелся на трассе , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 19:54 Фото: telegram/qr_tjm
Спасателям удалось оперативно потушить грузовой автомобиль в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Многотонная машина загорелась сегодня, 14 октября, вблизи села Чермошнянка Тайыншинского района.

"Благодаря оперативным действиям спасателей возгорание ликвидировано в кратчайшие сроки. Пострадавших в результате инцидента нет", – рассказали в МЧС РК.
грозовой автомобиль загорелся на трассе , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 19:54

Фото: telegram/qr_tjm

Всему виной могла стать неисправность электропроводки автомобиля. Спасатели напомнили водителям о том, что необходимо регулярно проводить проверку проводов на их возможное повреждение.

25 сентября пожар произошел в зернохранилище Акмолинской области. В его тушении был задействован поезд.

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