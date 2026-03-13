Полураздетый мужчина попал под машину в Алматы

Ночью 14 марта на пр. Раимбека в Алматы мужчина 2000 года рождения попал под колеса Kia Cerato, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел между пр. Сейфуллина и ул. Торетай, где он пробегал дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков.

Фото: Zakon.kz

Со слов очевидцев происшествия, мужчина был наполовину раздет. Его видели без одежды на верхней части тела.

Фото: Zakon.kz

Также свежие капли крови обнаружили полицейские на тротуаре возле места ДТП.

Фото: Zakon.kz

Помимо выяснения деталей смертельного ДТП, полицейским пришлось отбивать водителя Kia Cerato от родственников погибшего мужчины. По всей видимости они пытались по-своему выяснить с ним отношения.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Что происходило до того, как мужчина выбежал на дорогу, кому принадлежит кровь на тротуаре, а также другие обстоятельства смертельного ДТП – предстоит выяснять полицейским.

Фото: Zakon.kz

Накануне в Алматы автобус протаранил пять авто: есть пострадавший.