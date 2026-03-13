Происшествия

Полураздетый мужчина попал под машину в Алматы

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 04:40
Ночью 14 марта на пр. Раимбека в Алматы мужчина 2000 года рождения попал под колеса Kia Cerato, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел между пр. Сейфуллина и ул. Торетай, где он пробегал дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков.

Со слов очевидцев происшествия, мужчина был наполовину раздет. Его видели без одежды на верхней части тела.

Также свежие капли крови обнаружили полицейские на тротуаре возле места ДТП.

Помимо выяснения деталей смертельного ДТП, полицейским пришлось отбивать водителя Kia Cerato от родственников погибшего мужчины. По всей видимости они пытались по-своему выяснить с ним отношения.

Что происходило до того, как мужчина выбежал на дорогу, кому принадлежит кровь на тротуаре, а также другие обстоятельства смертельного ДТП – предстоит выяснять полицейским.

Накануне в Алматы автобус протаранил пять авто: есть пострадавший.

