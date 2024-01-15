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Полицейские восемь часов откапывали грузовик на трассе в Акмолинской области

Полицейские восемь часов откапывали грузовик на трассе в Акмолинской области Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
Не доезжая поселка Акмешит на трассе Екатеринбург – Алматы застрял КАМАЗ. На помощь к пожилому водителю пришли полицейские, они восемь часов откапывали машину, сообщает Zakon.kz.

Это произошло 14 января 2024 года. На место вызова, как уточнили в региональной полиции, прибыли патрульные Бейсенбай Хамитжанов и Ерзат Есентаев.

"Стражи порядка, остановив попутку, попросили инструменты и ослабили колодки. Затем начали откапывать КАМАЗ, потратив на это длительное время".Пресс-служба ДП Акмолинской области

По словам водителя, он уже сутки простоял на трассе и не знал, какие меры предпринять, чтобы вызволить сломавшийся длиномер.

"В самый пик бурана, с 11:00 до 19:00, мы находились на данном участке, чтобы помочь водителю. Когда приехали на место, машину завалило снегом выше крыши. КАМАЗ простоял сутки без движения. Водителем был пожилой мужчина. Конечно, замерзли мы там конкретно. Все по очереди грелись в служебном авто", – рассказывает Хамитжанов.

5 января 2024 года стало известно, что полицейские 100 км гнались за водителем по закрытой трассе в Карагандинской области. Инцидент произошел на закрытом участке автодороги "Алматы – Екатеринбург" между Карагандой и городом Балхаш.

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Анастасия Московчук
Акмолинская область Казахстан
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