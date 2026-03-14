Грузовик белорусского водителя два часа горел на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

В области Абай два часа не могли потушить полыхающую фуру водителя из Беларуси, сообщает Zakon.kz.

По словам водителя, пожар начался в прицепе. Его моментально охватило пламя, а густой дым поднимался на десятки метров, передает "КТК".

Мужчина вызвал спасателей, но первыми на месте оказались полицейские. Они перекрыли участок трассы и даже пытались разгрузить прицеп, чтобы спасти часть товара.

"Ситуацию осложнял сильный ветер", – говорится в репортаже.

Следом прибыли добровольцы из пункта пожаротушения ближайшего села со спецтехникой. Совместными усилиями огонь удалось сдерживать до приезда пожарных. Тем пришлось проехать 130 км до места ЧП. Всего на тушение ушло около двух часов.

"Сотрудники патрульной полиции области Абай действовали оперативно и профессионально. До прибытия пожарных подразделений с общественными добровольцами предприняли все возможные меры для сдерживания огня", – рассказал начальник Управления административной полиции ДП области Абай Бауыржан Омаров.

