#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
481.83
556.8
5.85
Происшествия

В Караганде убили мать и дочку в их же квартире

Полиция, задержание, арест, задержанный , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 10:50 Фото: Zakon.kz
В одной из квартир по улице Крылова в Караганде обнаружены тела 38-летней женщины и ее несовершеннолетней дочери с признаками насильственной смерти. Трагедия произошла 26 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Также известно, что личность подозреваемого установлена. Теперь принимаются меры по его задержанию.

"Следственными органами проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего".Пресс-служба ДП Карагандинской области

По словам соседей, которые приводит Telegram-канал "Криминальный Казахстан", подозреваемым является сожитель погибшей женщины.

23 марта 2026 года в Астане полицейские задержали 20-летнего подозреваемого в совершении смертельного ранения в ходе бытового конфликта. Трагический инцидент получил широкий резонанс после того, как в социальных сетях начали распространяться кадры с места происшествия.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Стала известна причина встречи полиции Алматы с владельцами клубов и баров
10:50, Сегодня
Стала известна причина встречи полиции Алматы с владельцами клубов и баров
В Актобе пожилых супругов нашли убитыми в собственной квартире
23:25, 04 сентября 2023
В Актобе пожилых супругов нашли убитыми в собственной квартире
В Шымкенте нашли мертвой молодую женщину, пропавшую 10 дней назад
19:11, 02 августа 2025
В Шымкенте нашли мертвой молодую женщину, пропавшую 10 дней назад
Последние
Популярные
Читайте также
Арина Соболенко рассказала секрет победы над Рыбакиной в Майами
12:06, Сегодня
Арина Соболенко рассказала секрет победы над Рыбакиной в Майами
Чемпион UFC "превзошёл" Конора Макгрегора
12:01, Сегодня
Чемпион UFC "превзошёл" Конора Макгрегора
Теннисистка сборной Казахстана вышла в полуфинал турнира в Индии
11:37, Сегодня
Теннисистка сборной Казахстана вышла в полуфинал турнира в Индии
Арман Царукян готовится к следующему бою UFC: подробности
11:21, Сегодня
Арман Царукян готовится к следующему бою UFC: подробности
