В Караганде убили мать и дочку в их же квартире

Фото: Zakon.kz

В одной из квартир по улице Крылова в Караганде обнаружены тела 38-летней женщины и ее несовершеннолетней дочери с признаками насильственной смерти. Трагедия произошла 26 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Также известно, что личность подозреваемого установлена. Теперь принимаются меры по его задержанию. "Следственными органами проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего". Пресс-служба ДП Карагандинской области По словам соседей, которые приводит Telegram-канал "Криминальный Казахстан", подозреваемым является сожитель погибшей женщины. 23 марта 2026 года в Астане полицейские задержали 20-летнего подозреваемого в совершении смертельного ранения в ходе бытового конфликта. Трагический инцидент получил широкий резонанс после того, как в социальных сетях начали распространяться кадры с места происшествия.

