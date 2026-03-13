Происшествия

Дом был полностью в огне: молодая женщина погибла при ночном пожаре в СКО

Фото: Zakon.kz
Молодая женщина погибла при пожаре в Северо-Казахстанской области. Трагедия произошла в ночь на 10 марта 2026 года в арендованном временном строении, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Qazaqstan Media, сообщение о возгорании времянки по улице Пугачева в Рабочем поселке поступило на пульт экстренных служб ночью. К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем.

"В ликвидации возгорания были задействованы 15 сотрудников ДЧС и шесть единиц техники. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины 1988 года рождения", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилась, что погибшая снимала это жилье. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 10 человек эвакуировали при пожаре близ Уральска.

Канат Болысбек
