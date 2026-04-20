Пьяный мужчина приставал к девочкам в Семее и угрожал изнасилованием

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 18:19 Фото: Zakon.kz
В Семее полицейские установили личность нетрезвого мужчины, который преследовал и запугивал несовершеннолетних на улице. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс после того, как в социальных сетях распространились кадры с места происшествия, передает Zakon.kz.

По словам очевидцев, события развернулись 18 апреля: мужчина подошел к девочкам и начал настойчиво предлагать им употребить вместе с ним спиртные напитки. Получив решительный отказ, правонарушитель не отступил.

"После отказа открыто заявил, что хочет их изнасиловать", – говорится в сообщении Telegram-канала Egov.press.

В Департаменте полиции области Абай оперативно отреагировали на публикацию видеозаписи. Несмотря на то, что официальных заявлений от пострадавших изначально не поступало, стражи порядка инициировали проверку и нашли автора контента.

Ею оказалась 17-летняя жительница города, которая вместе с подругой подтвердила факт непристойного поведения мужчины.

"Данный факт зарегистрирован в Ауэзовском отделе полиции. Личность мужчины установлена. К нему будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 20 апреля 2026 года в пресс-службе ДП.

Полицейские призывают граждан проявлять бдительность и незамедлительно сообщать о любых нарушениях общественного порядка через канал "102" или мобильное приложение "Закон и Порядок".

Ранее на базе отдыха в Алматинской области мужчину обвинили в домогательствах к несовершеннолетним девочкам.

Канат Болысбек
Читайте также
Мужчина приставал к девочкам в автобусе Усть-Каменогорска
18:54, 19 марта 2026
Мужчина приставал к девочкам в автобусе Усть-Каменогорска
Пьяный мужчина с топором держал в страхе весь подъезд в Астане
18:43, 11 апреля 2026
Пьяный мужчина с топором держал в страхе весь подъезд в Астане
"Схватил за шею и полез целоваться": нападение на девушку в автобусе в Алматы попало на видео
18:10, 28 марта 2026
"Схватил за шею и полез целоваться": нападение на девушку в автобусе в Алматы попало на видео
Последние
Популярные
Читайте также
"Кайрат" опубликовал изменённое расписание матчей
19:09, Сегодня
"Кайрат" опубликовал изменённое расписание матчей
Red Bull Four 2 Score в Казахстане: 6 городов, сотни команд и одна путёвка на мировой финал в Торонто
18:51, Сегодня
Red Bull Four 2 Score в Казахстане: 6 городов, сотни команд и одна путёвка на мировой финал в Торонто
Американская лига вольной борьбы хочет подписать олимпийского чемпиона из России
18:41, Сегодня
Американская лига вольной борьбы хочет подписать олимпийского чемпиона из России
Американский боец UFC заявил о желании провести схватку с Чимаевым
18:11, Сегодня
Американский боец UFC заявил о желании провести схватку с Чимаевым
