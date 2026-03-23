#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
482.33
557.57
5.74
Происшествия

Молодой парень жестоко зарезал знакомого в Астане

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 19:20 Фото: pixabay
В Астане полицейские задержали 20-летнего подозреваемого в совершении смертельного ранения в ходе бытового конфликта. Трагический инцидент получил широкий резонанс после того, как в социальных сетях начали распространяться кадры с места происшествия, передает Zakon.kz.

На видео запечатлены работники скорой помощи и сотрудники полиции, которые до последнего пытались реанимировать раненого мужчину, однако, несмотря на усилия экстренных служб, спасти пострадавшего не удалось.

В Департаменте полиции города Астаны официально прокомментировали случившееся, сообщив о начале досудебного расследования.

Сотрудниками полиции 20-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"Установлено, что между знакомыми произошел словесный конфликт из-за неприязненного отношения, в ходе которого подозреваемый нанес ножевое ранение потерпевшему. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится следствие", – рассказали корреспонденту Zakon.kz 23 марта 2026 года в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Актобе мужчина жестоко убил супругу и покончил с собой после преступления.

Канат Болысбек
Сильный ветер сорвал фасад девятиэтажного дома в Астане: жуткий момент попал на видео
Сильный ветер сорвал фасад девятиэтажного дома в Астане: жуткий момент попал на видео
Алматинца ранили во время конфликта с пассажирами автобуса
Алматинца ранили во время конфликта с пассажирами автобуса
Солдат-срочник погиб во время сборов на полигоне в Мангистауской области
Солдат-срочник погиб во время сборов на полигоне в Мангистауской области
"Я сказала "ДА": Абиба Абужакынова сообщила, что выходит замуж
"Я сказала "ДА": Абиба Абужакынова сообщила, что выходит замуж
Рыбакина поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга в Майами
Рыбакина поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга в Майами
Экс-игрок "Порту" будет работать в клубе КПЛ
Экс-игрок "Порту" будет работать в клубе КПЛ
Команда Red Dragon пробудила Дракона: семейный триумф покорил Red Bull Jump & Freeze
Команда Red Dragon пробудила Дракона: семейный триумф покорил Red Bull Jump & Freeze
