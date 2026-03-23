Молодой парень жестоко зарезал знакомого в Астане

В Астане полицейские задержали 20-летнего подозреваемого в совершении смертельного ранения в ходе бытового конфликта. Трагический инцидент получил широкий резонанс после того, как в социальных сетях начали распространяться кадры с места происшествия, передает Zakon.kz.

На видео запечатлены работники скорой помощи и сотрудники полиции, которые до последнего пытались реанимировать раненого мужчину, однако, несмотря на усилия экстренных служб, спасти пострадавшего не удалось. В Департаменте полиции города Астаны официально прокомментировали случившееся, сообщив о начале досудебного расследования. Сотрудниками полиции 20-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. "Установлено, что между знакомыми произошел словесный конфликт из-за неприязненного отношения, в ходе которого подозреваемый нанес ножевое ранение потерпевшему. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится следствие", – рассказали корреспонденту Zakon.kz 23 марта 2026 года в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что в Актобе мужчина жестоко убил супругу и покончил с собой после преступления.

