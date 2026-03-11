#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Происшествия

Сильный ветер сорвал фасад девятиэтажного дома в Астане: жуткий момент попал на видео

В Астане из-за сильного ветра обрушился фасад жилого дома, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 19:31 Фото: скриншот видео
В Астане из-за сильного ветра обрушился фасад девятиэтажного жилого дома. Видео с места происшествия распространяется в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе акимата столицы. По данным местных властей, инцидент произошел 11 марта около 17:00. Из-за сильных порывов ветра зафиксировано отслоение утеплителя от фасада ЖК "Айка", введенного в эксплуатацию в 2015 году. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время управляющая компания жилого комплекса проводит расчет стоимости восстановительных работ и решает вопрос о привлечении промышленных альпинистов.

"В соответствии со статьей 34 Закона РК "О жилищных отношениях" собственники квартир обязаны нести бремя содержания принадлежащего им общего имущества кондоминиума, к которому относятся (под п. 2 ст. 2 Закона) фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и площадки, лифты, крыши, козырьки (навесы) входных групп, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата.

Похожий инцидент произошел 8 ноября 2025 года. На пр. Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части кирпичной облицовки и кондиционера пострадали пять человек. Спустя несколько дней 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан, пострадавшая при обрушении облицовки, скончалась в больнице.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Шквальный ветер накрыл Астану: сносит облицовку домов, молния попала в "Хан Шатыр"
18:55, 02 августа 2024
Шквальный ветер накрыл Астану: сносит облицовку домов, молния попала в "Хан Шатыр"
Обрушение фасада дома прокомментировали в акимате Алматы
18:51, 14 мая 2023
Обрушение фасада дома прокомментировали в акимате Алматы
Двое медиков пострадали в Астане при обрушении фасада: одна из них в крайне тяжелом состоянии
12:06, 09 ноября 2025
Двое медиков пострадали в Астане при обрушении фасада: одна из них в крайне тяжелом состоянии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: