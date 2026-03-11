Сильный ветер сорвал фасад девятиэтажного дома в Астане: жуткий момент попал на видео

В Астане из-за сильного ветра обрушился фасад девятиэтажного жилого дома. Видео с места происшествия распространяется в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе акимата столицы. По данным местных властей, инцидент произошел 11 марта около 17:00. Из-за сильных порывов ветра зафиксировано отслоение утеплителя от фасада ЖК "Айка", введенного в эксплуатацию в 2015 году. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время управляющая компания жилого комплекса проводит расчет стоимости восстановительных работ и решает вопрос о привлечении промышленных альпинистов.

"В соответствии со статьей 34 Закона РК "О жилищных отношениях" собственники квартир обязаны нести бремя содержания принадлежащего им общего имущества кондоминиума, к которому относятся (под п. 2 ст. 2 Закона) фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и площадки, лифты, крыши, козырьки (навесы) входных групп, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата.

Похожий инцидент произошел 8 ноября 2025 года. На пр. Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части кирпичной облицовки и кондиционера пострадали пять человек. Спустя несколько дней 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан, пострадавшая при обрушении облицовки, скончалась в больнице.