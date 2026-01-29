В Атырау по ошибке освободили не того осужденного

В Атырау по ошибке освободили не того заключенного. После инцидента сотрудников наказали, а осужденного вернули обратно в исправительное учреждение, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте уголовно-исполнительной системы Атырауской области, серьезную оплошность допустили в августе 2025 года. Один из осужденных покинул территорию учреждения, так как был по ошибке освобожден и отпущен на волю вместо другого человека.

"При оформлении документов произошла путаница: на свободу выпустили не того человека, в то время как осужденный, подлежащий освобождению, остался в местах лишения свободы. После выявления ошибки мужчину задержали и вернули обратно в учреждение", – отмечается в информации департамента.

По данному факту возбуждено уголовное дело, однако по результатам расследования его прекратили за отсутствием состава преступления.

Вместе с тем инцидент повлек внутренние дисциплинарные последствия. Сотрудники, допустившие нарушение, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности – вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

В ведомстве уточнили, что подробности о личности осужденного, сроке его нахождения на свободе, а также о статье, по которой он отбывал наказание, не подлежат разглашению.

