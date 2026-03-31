Жуткая авария с участием школьного автобуса в ЗКО: в больницу доставили 24 ребенка

Стали известны новые подробности дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса в Западно-Казахстанской области. После аварии в медицинские учреждения были доставлены 24 ребенка, передает Zakon.kz.

Как пишет 31 марта 2026 года издание "Мой город", 21 ребенка с ушибами мягких тканей направили на амбулаторное лечение. Троих детей пришлось госпитализировать в отделение травматологии.

Врачи диагностировали у них закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

"Все дети получают необходимое лечение. Проведены все необходимые диагностики. Всех детей осмотрели врачи. Возраст детей от 7 до 12 лет", – рассказал Даурен Кусмаганбетов.

Отметим, что 20 пострадавших детей являются учениками СОШ №2 поселка Подстепное. Остальные четверо были пассажирами второго автобуса.

"Школьный автобус стоял на светофоре, и в него сзади врезался пассажирский автобус №12. В школьном транспорте было 20 детей. Все они ехали сидя, рядом был дежурный учитель. Со стороны школьного автобуса нарушений не было. Всех детей привезли в травмпункт, вызвали родителей. Всем детям оказана медицинская помощь. 17 учеников госпитализированы", – рассказала директор школы Жадыра Турсынова.

ДТП произошло 31 марта около 14:00 недалеко от села Подстепное Теректинского района. По предварительным данным правоохранителей, маршрутный автобус, двигаясь по республиканской автодороге Самара – Шымкент, допустил столкновение со школьным автобусом, после чего тот по инерции совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем.