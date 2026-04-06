Водитель с наркотиками протаранил авто и пытался скрыться от полиции в Астане

В Астане сотрудники полиции задержали 25-летнего мужчину, который подозревается в хранении и распространении наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции столицы, правоохранители попытались остановить автомобиль популярной китайской марки. Но водитель не отреагировал на законное требование об остановке и попытался скрыться.

Уходя от преследования, он заехал во двор жилого дома, где допустил столкновение с двумя припаркованными автомашинами. После этого мужчина покинул транспортное средство и попытался скрыться бегством. Однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

При обыске иномарки на заднем сиденье обнаружен сверток, обмотанный зеленой изолентой, с порошкообразным веществом с характерным запахом. Согласно результатам экспертизы, изъятое – синтетический наркотик общим весом около 500 граммов.

Вещество было изъято. По факту распространения наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.

Полиция предупреждает, что любые операции, связанные с наркотиками: от хранения до распространения, являются тяжкими уголовными преступлениями и влекут за собой длительные сроки лишения свободы. А попытки скрыться, уничтожить улики или избежать ответственности только усугубляют положение и не освобождают от наказания.

