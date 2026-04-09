#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Происшествия

Ночь, тревога и спешка: полицейские ВКО спасли ребенка от опасности

как полиция ВКО спасла четырехлетнюю девочку, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 08:08 Фото: Zakon.kz
Сотрудники патрульной полиции ДП ВКО ночью провели успешную операцию по экстренному сопровождению ребенка, нуждавшегося в срочной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

На побережье Бухтарминского водохранилища к несшим службу старшему инспектору батальона патрульной полиции ДП ВКО капитану полиции Ринату Костубаеву обратилась взволнованная женщина с просьбой о помощи.

По предварительным данным, здоровью четырехлетней девочки угрожала серьезная опасность. Ситуация требовала немедленной транспортировки в медицинское учреждение.

"Оценив ситуацию, капитан Костубаев незамедлительно организовал работу экипажей для беспрепятственного проезда. Оперативно подключившиеся к помощи инспекторы областного батальона патрульной полиции – старшие лейтенанты Данияр Нурсалинов и Мадияр Ержанов – пересадили мать с ребенком в патрульный автомобиль батальона", – рассказали в полиции.

Включив спецсигналы и обеспечив "зеленый коридор", стражи порядка в кратчайшие сроки доставили девочку через транспортные потоки прямо к дверям Центра матери и ребенка.

"Благодаря слаженным действиям и четкой координации ребенка вовремя передали в руки врачей. Подобные примеры еще раз подтверждают, что главная задача полиции – быть рядом и прийти на помощь в самый нужный момент", – резюмируется в сообщении.

Ранее в ВКО сотрудники батальона патрульной полиции оперативно оказали помощь мужчине, у которого в дороге произошло резкое ухудшение самочувствия предварительно с признаками инсульта.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
