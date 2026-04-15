Происшествия

Незаконный оборот наркотических препаратов пресекли в Алматы

Фото: pexels
В Алматы завершилось оперативно-профилактическое мероприятие "Дәрмек", в рамках которого полиция выявила нарушения при продаже сильнодействующих лекарственных препаратов и пресекала их незаконный оборот, сообщает Zakon.kz

Основной задачей полицейских было предотвращение немедицинского использования наркотических лекарств, усиление контроля за деятельностью аптек и соблюдение правил отпуска препаратов населению.

"Свободная реализация сильнодействующих препаратов недопустима. Это не только нарушение закона, но и прямая угроза общественной безопасности. Подобные факты находятся на особом контроле", – отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Батуржан Абдумасаров.

Ранее сообщалось, что в области Улытау пресечена деятельность транснациональной преступной группы, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков через Telegram-магазин "Kaef Mafia" на территории Казахстана.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Сильнодействующие препараты пытались вывезти из Казахстана
15:53, 22 мая 2023
Сильнодействующие препараты пытались вывезти из Казахстана
В Казахстане пресекли 534 попытки незаконного вывоза бензина марки Аи-92
21:00, 26 июня 2025
В Казахстане пресекли 534 попытки незаконного вывоза бензина марки Аи-92
Крупную партию наркотических лекарств изъяли в Кокшетау
18:26, 26 января 2026
Крупную партию наркотических лекарств изъяли в Кокшетау
Последние
Популярные
Читайте также
Карлос Алькарас снялся с розыгрыша турнира АТР-500 в Барселоне
23:07, Сегодня
Карлос Алькарас снялся с розыгрыша турнира АТР-500 в Барселоне
Бибисара Асаубаева заняла второе место и вошла в историю на топ-турнире
22:31, Сегодня
Бибисара Асаубаева заняла второе место и вошла в историю на топ-турнире
"Барыс" объявил о продлении контракта с форвардом сборной Казахстана
22:04, Сегодня
"Барыс" объявил о продлении контракта с форвардом сборной Казахстана
Айым Серикбаева рассказала, куда потратит деньги за победу на ЧМ-2026 по таеквондо
21:46, Сегодня
Айым Серикбаева рассказала, куда потратит деньги за победу на ЧМ-2026 по таеквондо
