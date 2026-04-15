Незаконный оборот наркотических препаратов пресекли в Алматы

Фото: pexels

В Алматы завершилось оперативно-профилактическое мероприятие "Дәрмек", в рамках которого полиция выявила нарушения при продаже сильнодействующих лекарственных препаратов и пресекала их незаконный оборот, сообщает Zakon.kz

Основной задачей полицейских было предотвращение немедицинского использования наркотических лекарств, усиление контроля за деятельностью аптек и соблюдение правил отпуска препаратов населению. "Свободная реализация сильнодействующих препаратов недопустима. Это не только нарушение закона, но и прямая угроза общественной безопасности. Подобные факты находятся на особом контроле", – отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Батуржан Абдумасаров. Ранее сообщалось, что в области Улытау пресечена деятельность транснациональной преступной группы, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков через Telegram-магазин "Kaef Mafia" на территории Казахстана.



