Строящийся мост в Павлодаре вновь охватил огонь

В Павлодаре пожарные потушили огонь, разгоревшийся на строящемся мосту, сообщает Zakon.kz.

Очаг возгорания находился на высоте порядка 30 м над землей.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Горение утеплителя и деревянных элементов опалубки на четвертой опоре ликвидировано на площади 160 кв. м. Огонь не получил развития и не распространился на конструкцию моста", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что за сутки два раза горел строящийся мост в Павлодаре.