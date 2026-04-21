Строящийся мост в Павлодаре вновь охватил огонь
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Павлодаре пожарные потушили огонь, разгоревшийся на строящемся мосту, сообщает Zakon.kz.
Очаг возгорания находился на высоте порядка 30 м над землей.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"Горение утеплителя и деревянных элементов опалубки на четвертой опоре ликвидировано на площади 160 кв. м. Огонь не получил развития и не распространился на конструкцию моста", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что за сутки два раза горел строящийся мост в Павлодаре.
