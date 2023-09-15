Видео с похищением топлива на заправке в Шымкенте попало в Сеть

Ради кражи оператор-заправщик перелез через забор одного из АЗС. Происходящее удалось зафиксировать камере видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, мужчину, перелезавшего ночью через забор одной из АЗС с канистрами, заметили по камерам видеонаблюдения сотрудники Центра оперативного управления.

Судя по кадрам, злоумышленник, увидев полицейских, спрятал канистры с дизельным топливом в траве. После чего открыл капот своего авто, делая вид, что чинит машину.





Не догадываясь, что его действия попали на камеру, мужчина отрицал факт кражи.

Во время досмотра полицейские нашли спрятанные 60 литров солярки.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он работает заправщиком на той же АЗС и имеет ключи от склада.

Факт хищения расследуют дознаватели Абайского РУП.

Ранее в Атырау преступная группа украла кабель на 100 миллионов тенге.

В ходе допроса подозреваемые рассказали, что похищенный кабель сдали в пункт приема цветного металла в Актобе.