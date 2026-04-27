В полиции области Абай рассказали о гибели рабочего шахты

27 апреля в ДП области Абай рассказали о гибели рабочего под завалом шахты в Бородулихинском районе области Абай, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы регионального Департамента полиции, обвал горной массы произошел в шахте Орловского производственного комплекса. По предварительным данным, под завалом оказались два работника.

Один из них скончался на месте.

Фото: Telegram/ДП области Абай

"Второй рабочий обнаружен и передан медицинской службе для оказания необходимой помощи", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению", – отметили в пресс-службе ДП области Абай.

