Происшествия

В полиции области Абай рассказали о гибели рабочего шахты

Гибель рабочего в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 03:10 Фото: rawpixel
27 апреля в ДП области Абай рассказали о гибели рабочего под завалом шахты в Бородулихинском районе области Абай, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы регионального Департамента полиции, обвал горной массы произошел в шахте Орловского производственного комплекса. По предварительным данным, под завалом оказались два работника.

Один из них скончался на месте.

Фото: Telegram/ДП области Абай

"Второй рабочий обнаружен и передан медицинской службе для оказания необходимой помощи", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению", – отметили в пресс-службе ДП области Абай.

26 апреля в Мангистауской областной многопрофильной больнице рассказали о состоянии работников МАЭКа, которые получили травмы на производстве.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
