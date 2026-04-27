В полиции области Абай рассказали о гибели рабочего шахты
27 апреля в ДП области Абай рассказали о гибели рабочего под завалом шахты в Бородулихинском районе области Абай, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы регионального Департамента полиции, обвал горной массы произошел в шахте Орловского производственного комплекса. По предварительным данным, под завалом оказались два работника.
Один из них скончался на месте.
"Второй рабочий обнаружен и передан медицинской службе для оказания необходимой помощи", – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
"Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению", – отметили в пресс-службе ДП области Абай.
