Возле "Алтын Орды" горел рынок стройматериалов
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
27 апреля пожар вспыхнул на рынке стройматериалов близ "Алтын Орды", сообщает Zakon.kz.
Пламя быстро охватило два складских помещения, передает "КТК". Горели двухэтажный и одноэтажный магазины строительной техники.
По прибытии пожарных огонь охватил 250 кв. м. Пожар потушили за час.
"К тушению привлекли 28 спасателей и семь единиц техники ДЧС Алматы, а также области", – говорится в репортаже.
Усилиями спасателей огонь удалось сдержать и не допустить охват соседних зданий. Причины пожара выясняются.
26 апреля в Усть-Каменогорске пожарные вынесли из горящей СТО шесть баллонов и предотвратили возможный взрыв.
Читайте также
