Возле "Алтын Орды" горел рынок стройматериалов

27 апреля пожар вспыхнул на рынке стройматериалов близ "Алтын Орды", сообщает Zakon.kz.

Пламя быстро охватило два складских помещения, передает "КТК". Горели двухэтажный и одноэтажный магазины строительной техники.

По прибытии пожарных огонь охватил 250 кв. м. Пожар потушили за час.

"К тушению привлекли 28 спасателей и семь единиц техники ДЧС Алматы, а также области", – говорится в репортаже.

Усилиями спасателей огонь удалось сдержать и не допустить охват соседних зданий. Причины пожара выясняются.

26 апреля в Усть-Каменогорске пожарные вынесли из горящей СТО шесть баллонов и предотвратили возможный взрыв.