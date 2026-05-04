Неисправная вытяжка привела к пожару в кафе в Акмолинской области
Спасатели МЧС Акмолинской области получили сообщение о возгорании в одном из кафе Кокшетау. Причиной пожара стала неисправность вытяжной системы, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия направили силы и средства по повышенному рангу вызова.
По прибытии выяснилось, что произошло возгорание вытяжной системы вдоль фасада 9-этажного многоквартирного жилого дома.
Огонь потушили на площади 20 кв.м. Пострадавших нет.
Предварительная причина – несвоевременная очистка жировых отложений в вытяжной системе.
