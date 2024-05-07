В кафе на левом берегу Астаны произошло возгорание
Фото: МЧС РК
На левом берегу Астаны 7 мая в одном из кафе произошло возгорание в вытяжной трубе, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, ЧП произошло по проспекту Мангелик Ел, 54. Отмечается, что пожар был ликвидирован в 21:00.
"О жертвах и пострадавших информация не поступала. Происходило горение жировых отложений в вытяжной трубе", – рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о другом пожаре. Пожилые супруги заживо сгорели при пожаре в дачном кооперативе в Актобе.
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