В кафе на левом берегу Астаны произошло возгорание

На левом берегу Астаны 7 мая в одном из кафе произошло возгорание в вытяжной трубе, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, ЧП произошло по проспекту Мангелик Ел, 54. Отмечается, что пожар был ликвидирован в 21:00.

"О жертвах и пострадавших информация не поступала. Происходило горение жировых отложений в вытяжной трубе", – рассказали в ведомстве.





Ранее сообщалось о другом пожаре. Пожилые супруги заживо сгорели при пожаре в дачном кооперативе в Актобе.