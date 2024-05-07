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В кафе на левом берегу Астаны произошло возгорание

В кафе на левом берегу Астаны произошло возгорание, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 21:27 Фото: МЧС РК
На левом берегу Астаны 7 мая в одном из кафе произошло возгорание в вытяжной трубе, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, ЧП произошло по проспекту Мангелик Ел, 54. Отмечается, что пожар был ликвидирован в 21:00.

"О жертвах и пострадавших информация не поступала. Происходило горение жировых отложений в вытяжной трубе", – рассказали в ведомстве. 


Ранее сообщалось о другом пожаре. Пожилые супруги заживо сгорели при пожаре в дачном кооперативе в Актобе. 

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