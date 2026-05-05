В крайне тяжелом состоянии: что известно о пострадавших при взрыве в Усть-Каменогорске

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал заместитель главного врача Восточно-Казахстанского областного специализированного медицинского центра Мурат Нурбикенов, в 8:30 к ним по линии скорой помощи поступил звонок о доставке массового количества пострадавших. В 8:40 в приемном отделении уже была собрана экстренная бригада во главе с реаниматологом, травматологом, комбустиологом, терапевтом. Первые пострадавшие начали поступать в 8:45.

"Всего было доставлено пять пострадавших: четыре мужчины и одна женщина. Все были осмотрены, проведены анализы, компьютерное исследование головного мозга для исключения сотрясения. У троих были поверхностные ушибы и ссадины, они были отпущены домой. Двое пострадавших госпитализированы. Один мужчина 1980 года рождения – в крайне тяжелом состоянии, ожоги более 90 процентов поверхности тела, с ожогом верхних дыхательных путей, ожоги роговицы глаза и состояние посттравматического шока. Ему оказана вся экстренная медицинская помощь, исследования, КТ-анализы, и госпитализирован в отделении реанимации", – рассказал спикер.

Второй пострадавший 1974 года рождения. У него травма поясничного отдела позвоночника – компрессионный перелом, с переломами отростков. Он госпитализирован в отделение травматологии.

Утром 5 мая 2026 года на территории одного из заводов Усть-Каменогорска произошел хлопок пылеулавливающего устройства с последующим горением и частичным обрушением. По состоянию на 10:42 пожар полностью ликвидировали. Позже стало известно о гибели двух человек.

