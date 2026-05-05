#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
465.01
543.55
6.15
Происшествия

В крайне тяжелом состоянии: что известно о пострадавших при взрыве в Усть-Каменогорске

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 12:59 Фото: primeminister.kz
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал заместитель главного врача Восточно-Казахстанского областного специализированного медицинского центра Мурат Нурбикенов, в 8:30 к ним по линии скорой помощи поступил звонок о доставке массового количества пострадавших. В 8:40 в приемном отделении уже была собрана экстренная бригада во главе с реаниматологом, травматологом, комбустиологом, терапевтом. Первые пострадавшие начали поступать в 8:45.

"Всего было доставлено пять пострадавших: четыре мужчины и одна женщина. Все были осмотрены, проведены анализы, компьютерное исследование головного мозга для исключения сотрясения. У троих были поверхностные ушибы и ссадины, они были отпущены домой. Двое пострадавших госпитализированы. Один мужчина 1980 года рождения – в крайне тяжелом состоянии, ожоги более 90 процентов поверхности тела, с ожогом верхних дыхательных путей, ожоги роговицы глаза и состояние посттравматического шока. Ему оказана вся экстренная медицинская помощь, исследования, КТ-анализы, и госпитализирован в отделении реанимации", – рассказал спикер.

Второй пострадавший 1974 года рождения. У него травма поясничного отдела позвоночника – компрессионный перелом, с переломами отростков. Он госпитализирован в отделение травматологии.

Утром 5 мая 2026 года на территории одного из заводов Усть-Каменогорска произошел хлопок пылеулавливающего устройства с последующим горением и частичным обрушением. По состоянию на 10:42 пожар полностью ликвидировали. Позже стало известно о гибели двух человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды
15:48, 05 мая 2026
Стало известно, чем будет заниматься экс-глава Администрации президента РК
Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара
11:16, 05 мая 2026
Взрыв на заводе в Усть-Каменогорске: есть погибшие
Взрыв прогремел в подвале многоэтажки Актау: о состоянии пострадавших рассказали врачи
18:54, 30 октября 2025
Взрыв прогремел в подвале многоэтажки Актау: о состоянии пострадавших рассказали врачи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Как Роналдиньо в ММА&quot;: Хорхе Масвидаль назвал своего любимого бойца в UFC
03:48, 06 мая 2026
"Как Роналдиньо в ММА": Хорхе Масвидаль назвал своего любимого бойца в UFC
Появилось видео волевой победы Казахстана над Польшей на чемпионате мира по хоккею
03:12, 06 мая 2026
Появилось видео волевой победы Казахстана над Польшей на чемпионате мира по хоккею
Как выглядит турнирная таблица ЧМ по хоккею с участием Казахстана после трёх туров
02:43, 06 мая 2026
Как выглядит турнирная таблица ЧМ по хоккею с участием Казахстана после трёх туров
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от &quot;Кайрата&quot;
02:10, 06 мая 2026
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от "Кайрата"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: